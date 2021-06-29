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廈門再增1例台灣移入確診 截至6/28自台灣移入已達35例
據廈門衛健委發布，6月28日0至24時，廈門市報告新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例3例（台灣1例，英國2例），新增境外輸入無症狀感染者0例。
據發布，境外輸入確診病例1：汪某，福建籍，台灣探親。6月19日乘航班MF888抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，27日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。
境外輸入確診病例2：劉某，中國籍，英國留學。經荷蘭轉乘航班MF812回大陸，北京時間6月13日抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，27日核酸檢測結果陽性。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。
境外輸入確診病例3：張某，中國籍，英國留學。經荷蘭轉乘航班MF812回大陸，北京時間6月27日抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，28日核酸檢測結果陽性。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。
截至6月28日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例276例，包括台灣地區35例。
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