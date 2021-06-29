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陸對澳洲葡萄酒徵收進口關稅 澳方向WTO提申訴

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
澳洲已就大陸對瓶裝葡萄酒徵收進口關稅向WTO提出正式申訴。照片／法新社
澳洲已就大陸對瓶裝葡萄酒徵收進口關稅向WTO提出正式申訴。照片／法新社

路透報導，世界貿易組織（WTO）周一證實，澳洲已就大陸對瓶裝葡萄酒徵收進口關稅向WTO提出正式申訴。

這是在兩國緊張局勢日益加劇之際，澳洲政府向世貿組織發起的第二起針對中國的爭端。第一項爭端於去年12月啟動，涉及大陸的大麥進口關稅，目前世貿組織正在審議中。

在日內瓦向世貿組織提交的最新「磋商請求」給雙方60天的磋商時間。如果雙方不能達成一致，世貿組織可能會成立一個爭端解決小組。

澳外長曾表示，這樣的申訴應該使雙邊談判成為可能。自從澳洲呼籲對新冠病毒的起源進行國際調查以來，中澳關係惡化。

而澳洲最大的貿易夥伴大陸對該國的葡萄酒和大麥等大宗商品徵收關稅，並限制澳洲牛肉、煤炭和葡萄的進口。美國將這些舉動稱為「經濟脅迫」。

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