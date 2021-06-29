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產能將增6倍 陸大基金打造「MEMS版台積電」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸一家MEMS晶片領域的「台積電」——賽微電子，近期擴增產能將增長約六倍。照片／搜狐網
大陸一家MEMS晶片領域的「台積電」——賽微電子，近期擴增產能將增長約六倍。照片／搜狐網

大陸國家集成電路（積體電路）產業投資基金（簡稱大基金）先後入股通富微電、國科微、中芯國際等一眾半導體巨頭。而在其扶持下，一家MEMS晶片領域的「台積電」——賽微電子，近期擴增產能將增長約六倍。

界面新聞報導，目前賽微電子位於北京的MEMS代工廠啟動量產，首批MEMS晶片的性能和良率均達到設計指標要求。該工廠達產後，賽微電子的MEMS晶片產能將增長六倍。照此推算，2026年賽微電子的獲利將達人民幣13.4億元，為目前淨利潤的七倍。

賽微電子原名耐威科技，於2015年上市，上市時公司的主營業務是慣性導航。通過定增和剝離資產，其主營業務目前已經轉為MEMS晶片代工。在這背後，大基金功不可沒。

MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）也叫做微電子機械系統，本質是將物理、化學、生物的信號轉換為電信號，涉及到自然及工程科學的所有領域，包括電子技術、機械技術、物理學、化學、生物醫學、材料科學、能源科學等。

常見的MEMS類產品包括MEMS加速度計、MEMS麥克風、微馬達、微泵、微振子、MEMS壓力傳感器、MEMS陀螺儀、MEMS濕度傳感器等以及它們的集成產品，廣泛應用於千行百業。

據賽迪顧問統計，大陸MEMS市場未來幾年將有18%以上的增長，到2022市場規模將超過人民幣千億元。

賽微電子進入之前，大陸企業在最核心的MEMS晶片製造方面並沒太多話語權，這也是大基金重倉參與布局的最重要原因。按大陸國家積體電路產業投資基金持有股份比例排序，賽微電子在A股排名第四。

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