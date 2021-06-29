陸生豬價格連跌22周 累計跌幅62%

大陸農業農村部市場監測數據顯示，6月第4周，大陸生豬均價為每公斤人民幣13.76元，從1月第3周的每公斤人民幣36.01元，已連續22周下跌，累計跌幅達62%。

證券時報報導，生豬價格的下降帶動終端零售市場價格的繼續下行，6月第4周，大陸豬肉價格為每公斤人民幣24.60元，較1月第3周下跌每公斤人民幣29.62元，累計跌幅達54.6%。

過去兩年，大陸這個全球最大的豬肉生產、消費、進口國，才因為非洲豬瘟害怕供應短缺而造成豬肉價格一度飆漲。非洲豬瘟疫情趨緩後，當局鼓勵農多養豬，又形成現在供過於求的情況。

按照農業農村部的數據，大陸能繁母豬存欄穩定在4.17億頭，估算一年提供的肥豬出欄量可達6.98億頭以上，對應大陸年均消費5億至6億頭豬，供過於求，豬肉價格就難以上漲。

從需求端來看，按照傳統，豬肉歷來是百姓飯桌上一道重要的菜肴，但這種消費卻受消費行為改變，以「低脂、零卡、減肥、瘦身」為宗旨的輕食消費受到越來越多人的追捧，從一線城市蔓延至二線、三線甚至四線城市。

大陸國家統計局統計數據，5月消費者物價指數（CPI）年漲1.3%，創去年10月以來新高，生產者物價指數（PPI）年漲9.0%，創2008年10月以來的歷史最高。

不過，值得注意的是，受到豬肉價格大幅下挫的影響，5月食品價格僅上漲0.3%，對於在CPI權重中占近30%的食品分項來說，其價格被抑制無疑對CPI的上漲有壓制效果。