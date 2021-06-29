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人行副行長李波 將任職IMF副總裁

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行副行長李波將出任IMF副總裁。照片／國際貨幣基金微信公眾號
中國人民銀行副行長李波將出任IMF副總裁。照片／國際貨幣基金微信公眾號

國際貨幣基金微信公眾號公告，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今（29）日向IMF執董會宣布，提議任命李波出任副總裁一職，自8月23日起生效。李波現任中國人民銀行副行長。他將接替張濤，後者將於8月22日卸任。

喬治艾娃在提議聲明表示，李波在大陸中央銀行和法律方面擁有豐富的經驗。在他供職於中國人民銀行的14年間（2004年至2018年），李波先後在條法司、貨幣政策二司、貨幣政策司擔任副司長和司長。

李波曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮積極角色。2021年4月，李波重返中國人民銀行，擔任副行長。

李波還曾在大陸多個公共部門任職，包括2018年至2019年，任中華全國歸國華僑聯合會副主席；2019年至2021年，任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。此外，1999年至2004年，李波曾在美國達維律師事務所任專職律師。

李波就讀於中國人民大學，並擁有波士頓大學經濟學碩士學位、史丹佛大學經濟學博士學位和哈佛大學法學院的職業法律博士學位。

李波 中國人民銀行

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