大陸昨新增新冠確診18例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例18例，均為境外輸入病例（雲南4例，福建3例，廣東3例，安徽2例，四川2例，陝西2例，上海1例，浙江1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例21例，解除醫學觀察的密切接觸者1461人，重症病例與前一日持平。

大陸境外輸入現有確診病例393例（其中重症病例11例），現有疑似病例1例。累計確診病例6579例，累計治癒出院病例6186例，無死亡病例。

截至6月28日24時，大陸現有確診病例459例（其中重症病例12例），累計治癒出院病例86676例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91771例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1058670人，尚在醫學觀察的密切接觸者16072人。

此外，大陸新增無症狀感染者30例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例4例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察13例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者494例（境外輸入478例）。