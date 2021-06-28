寧德時代：未來4年續向特斯拉供應鋰離子電池

大陸新能源電池龍頭寧德時代今（28）日晚間公告，公司與特斯拉於上周五簽訂協議，約定將在明年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。

信報財經報導，在協議約定的期限內，特斯拉將向寧德時代採購鋰離子動力電池，具體的採購情況特斯拉以訂單方式確定，最終銷售金額須以特斯拉發出的採購訂單實際結算為準。

據《公司章程》等相關規定，上述協議不涉及關聯交易，在公司總經理審批權限範圍內，無需提交公司董事會或股東大會審議。

值得關注的是，寧德時代今日獲北向資金淨賣出人民幣3.89億元（約新台幣16.7億元）。寧德時代股價收人民幣493.9元，上漲3.71%。

每日經濟新聞報導，公告稱，去年2月寧德時代已與特斯拉簽訂協議，於去年7月至明年6月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。

東吳證券報告稱維持寧德時代買入評級，目標價格為人民幣607.5元。評級理由主要包括，車企方面，本次戰略合作協議是綁定電池產能，解決電池供應瓶頸，確保產能不受限；電池廠方面，客戶加深綁定大勢所趨，突出合作下一代技術研發；訂單指引大超預期，上修寧德出貨目標，連續兩年翻倍高增。