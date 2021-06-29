陸放寬二手車交易 促跨區流通

大陸商務部推動取消對二手車交易的不合理限制，進一步促進二手車大陸全國大流通。二手車跨區域流通將駛入「快車道」，有利消費者的選擇。

中新社報導，中國二手車拍賣平台—天天拍車首席運營官張延偉28日表示，便捷二手車交易、促進二手車跨區域流通是汽車市場發展的大勢所趨。他指出，二手車拍賣解決了賣車用戶對車輛價值的認定難題；縮短了車輛交易周期，成交效率高。二手拍賣還解決了二手車經銷商規模化獲取車源的難題。

中汽協數據顯示，2020年，中國二手車交易量達到1434萬輛，其中二手車跨區域交易僅占二手車總交易量的27.5%，不足三成。這意味著，大陸國內二手車市場潛力巨大，二手車跨區域流通還有很大的發展空間。

天天拍車大數據研究院提供的數據顯示，在該二手車拍賣平台上，跨區域成交的比例已經超過了70%。2020年成交總額已經突破了200億元人民幣，中國的二手車拍賣平台或迎來發展風口。

張延偉說，放眼國際二手車市場，二手車拍賣已成為最主流、規模體量最大的二手車流通方式。不管是美國的美瀚、Copart、KAR，還是日本的USS等，交易規模占據超過40%的當地市場份額。張延偉直言，相比歐美的行業巨頭，國內的二手車拍賣平台擁有更大的發展潛力。

張延偉認為，中國坐擁全世界最大的單一汽車存量市場，二手車業務增長的潛力更大。今年以來，在促進國內各大城市全面取消二手車限遷政策的基礎上，大陸國內20個城市從6月起試點推行二手車交易登記跨省通辦，破解異地難題。

張延偉說，「跨省通辦」等利好政策的落地實施，對於激發存量市場的消費潛力，進一步促進二手車的全國大流通有重要意義，國內二手車拍賣平台大有可為。