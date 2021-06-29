天津集裝箱 已破千萬箱

隨著超大型雙燃料集裝箱船「達飛盧浮宮」輪4700多個集裝箱26日在天津港太平洋碼頭完成裝卸作業，天津港集團今年的集裝箱吞吐量突破1000萬標準箱，同比增長20%以上。完成千萬箱突破的時間，比2020年提前了一個月，創下歷史最好水平。

中新社報導，今年以來，天津港集團優化調整外貿集裝箱航線資源配置，新開通3條外貿航線；深化津冀港口幹支聯動，環渤海內支線「天天班」運量同比增長50%以上；推動海鐵聯運提質增量，海鐵聯運量同比增長超30%；先後13次打破全球港口及各貨類作業紀錄，3次打破集裝箱外貿幹線全球紀錄。

集團與海關配合，進一步推進「卸船直取」、「抵港直裝」業務，應用「船邊直提」模式進口的集裝箱量由每月約300箱增長至約10000箱；與邊檢合作，提升港口船舶周轉效率，平均在港船舶停時下降0.5小時。