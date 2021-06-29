廣州7大半導體項目動工

廣州市黃埔區、廣州開發區集成電路（半導體）產業集群迎來7位「新成員」—7家集成電路產業重大項目集中動工。至此，黃埔區、廣州開發區已集聚集成電路產業企業超過80家，正全力以赴打造中國集成電路第三極核心集聚區。

中新社報導，廣東省28日舉辦重大工程建設項目總指揮部第六次會議暨2021年第二季度全省重大項目集中開工活動，主會場活動在黃埔區、廣州開發區中新廣州知識城舉行。當天，黃埔區、廣州開發區共有105個項目集中開工，總投資1453億元（人民幣，下同）。

7家集成電路產業重大項目中，深南電路項目將完善國產FCBGA封裝基板產業生態。FCBGA封裝基板是構成CPU/GPU/FPGA除晶圓外的核心器件，其技術要求高、供貨周期長、購買難度大，該項目的建成，將實現FCBGA封裝基板國內批量供應「零」的突破。盈驊總部項目將啟動ABF載體材料的研發，該材料可應用於最高端的CPU、GPU、NPU、AI等領域，項目投產後的第三年將實現產值約27.3億元。

志橙半導體項目將開展半導體芯片制程用碳化矽等新材料、核心部件的生產和研發。其中盈驊總部項目最快將於2021年12月竣工試產，粵芯半導體二期項目、志橙半導體項目等4個項目將於2022年建成投產。

黃埔區、廣州開發區正在深入實施製造業高質量發展，培育世界級新型顯示產業集群，新能源智能汽車產業集群，集成電路產業集群，以及生物製藥產業集群。