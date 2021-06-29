南寧打造中國—東盟科技城

廣西南寧市科學技術局局長梁展表示，作為中國面向東盟（東協）開放合作的前沿和窗口，南寧市將不斷整合優化科技創新資源，加快建設區域性科技創新中心，打造中國—東盟科技城，全面提升城市創新發展實力和綜合競爭力。

中新社報導，2021年第四屆中國．南寧海（境）外人才創新創業大賽啟動會25日舉行，梁展在會上表示，南寧邀請海（境）外人才到南寧創新創業，通過「南寧渠道」打開東盟大市場。

近年來，廣西大力發展高新技術產業，加快籌建中國—東盟科技城，建設面向東盟的新一代信息技術創新與應用示範高地，目前已在東盟國家建立了中越邊境農業科技走廊等12個農業科技園區，並聯合有關科研院所等在9個東盟國家建立了20個聯合實驗室或創新中心。

南寧是中國距離東盟最近的省會城市和一帶一路建設有機銜接的重要節點城市。南寧市依託中國—東盟信息港南寧核心基地，大力發展大數據、人工智能、地理信息、北斗等產業，建設服務東盟的離岸數據中心。此外，打造東盟—南寧—珠三角供應鏈，加快建設南寧智能製造城，打造區域性高技術產業和先進製造業基地。

2018年4月揭牌的南寧．中關村科技園，總規劃面積25平方公里，將打造成為面向東盟的科技門戶、廣西信息產業高地。南寧中關村信息谷科技服務有限責任公司副總經理尹志傑表示，目前，南寧·中關村科技園已聚集浪潮、世紀聯合、香港三潤、瑞聲科技等101個企業和項目。

南寧市官方表示，南寧將深入實施創新驅動發展戰略，完善科技創新體系，吸引國內國際專業創新力量，推動實施電子信息、智能製造、生物醫藥、有色金屬深加工等重大產業技術攻關，加強人工智能、生命健康、生物技術等技術研發與應用示範。

自2018年開始舉辦的中國·南寧海（境）外人才創新創業大賽，累積吸引全球30餘個國家和地區的1200餘名人才攜創新項目參加。大賽在波士頓、倫敦、法蘭克福、北京、深圳等地舉辦路演26場，選拔142個項目入圍決賽，其中已20餘個獲獎參賽項目在南寧註册企業。