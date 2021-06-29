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「深圳—洛杉磯」 貨運航線開通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳—洛杉磯」全貨機貨運航線26日開通，這是深圳機場今年繼沙巴、馬尼拉全貨機航線開通後，新開的第3條定期國際貨運航線。該航線由順豐航空、美國阿特拉斯航空兩架波音747全貨機共同執飛，每周運行3班，首航航班26日早裝載103噸貨物從深圳機場起飛。

中新社報導，該航線開通後，深圳機場今年已累計新開和加密9個國際貨運航點，國際及地區全貨機通航點達29個，創歷史新高。

洛杉磯是美國第二大城市，也是美國西部、中部地區經貿交流的重要門戶，洛杉磯機場是國際航空物流的重要樞紐，以洛杉磯為圓心的4小時航程可覆蓋北美88%左右的區域。此次開航的阿特拉斯航空是全球最大的波音747全貨機運營商，而順豐航空的貨運航線網絡輻射亞洲、觸達歐美。

該航線開通後，改變了此前深圳及周邊地區貨物經香港中轉至洛杉磯的不便，進一步提升深圳機場遠程洲際貨運航線的運力，通過深圳和洛杉磯為中轉點，構建起輻射亞太和北美的空中貨運通道，助力粵港澳大灣區與北美地區的經貿往來。

近期，在市場需求的推動下，深圳機場迎來新一波貨運航線密集開通。5月中旬以來，相繼有「深圳—馬尼拉」貨運航線開通，「深圳—科隆」、「深圳—曼谷」等貨運航線加密。今年前5個月，深圳機場實現貨郵吞吐量63.9萬噸，同比增長31.0%。

深圳機場相關負責人表示，近期疫情發生後，深圳機場各貨運保障單位調動各類資源、超九成的貨運航班正常運行。6月14日至26日，深圳機場共保障貨運航班超1200架次、貨郵吞吐量近5萬噸，與上月同期基本持平。

深圳 航線 機場

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