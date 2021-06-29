廣州會展業 7月中旬後天天有展

休整了一個月的廣州會展業蓄勢待發，廣州市商務局27日透露，受疫情影響延期的20多場展會均已安排妥當，未來兩個月將舉辦約50場展會。

中新社報導，廣州市新冠肺炎防控指揮辦已發佈通告：廣州中風險地區清零，全市均為低風險地區。來自廣州市商務局的消息稱，7月中旬起將全面恢復辦展，預計7、8月份將舉辦約50場展會，合計展覽面積近160萬平方米。

受該市本輪疫情影響，第二十三屆中國（廣州）建博會延期至7月20日舉辦，預計規模超過40萬平方米。雖然延期了12天舉行，但此次展會橫跨廣州廣交會展館和保利世貿博覽館兩個展館同時舉辦，規模不減。

廣州會展業今年前5個月快速復甦，多數展覽已經恢復到去年疫情前的規模。1至5月，全市各主要展館合計舉辦經貿類展覽83場，合計展覽面積269萬平方米，吸引參展觀展人數約300萬人次，平均每場展覽規模超過3萬平方米、參展觀展人數超過3.5萬人次。

「本輪疫情雖來勢凶猛，但廣州通過實施科學、精準的防控措施，在一個月內有效控制住了疫情」。廣州市商務局相關負責人認為，廣州展會雖暫停一個月，但良好發展勢頭不會受到影響。

廣州會展業採取加快從業人員疫苗接種、加強展會環境採樣檢測、升級改造臨時隔離場所等防疫升級措施，為盡快重啟展會打下良好基礎。目前，各場館已經基本敲定了下半年展會的排期，預計7月中旬至8月底，廣州將有約50場展會舉辦，其中7月下半個月約舉辦15場，8月舉辦35場，復展後將「天天有展」。

除40萬平方米的中國（廣州）建博會外，還有規模居全球同行業展會首位的廣州國際照明展覽會，以及中國（廣州）國際名酒展、陶瓷工業展、婚博會、內衣視界博覽會、廣州汽配展等知名展會也將於近期陸續舉辦。

近一個多月來，廣州接連兩次發佈了「會展20條」、「紓困9條」等會展利好政策，為遭受疫情衝擊的會展業注入強心劑。