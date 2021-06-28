華為重申「不造車」兩大原因 也不投資不控股車企

華為汽車解決方案與銷售服務部總裁遲林春，28日重申了華為「不造車」的兩大原因，並表示「華為不會控股任何一家汽車主廠，哪怕1%。」

證券之星報導，遲林春在長城科技節中國汽車產業發展高峰論壇上解釋，首先，華為 ICT ( 資訊通信技術 ) 在歐洲市場有巨大的商業利益，其中德國是華為 ICT 業務最重要的市場，而德國的支柱產業是汽車產業，如果華為造車，會產生直接的競爭。

此外，汽車與手機終端很不同，目前華為還不具備造車的實力，造車也需要巨大的資本。

今年以來，市場上屢次傳出華為造車的消息，各種版本漫天飛舞，但華為多次否認，表示不會控股和投資任何汽車企業。

業內人士表示，華為或不想親自下場造車，而是以軟體供應商的角色進入市場，目前搭載華為 HICAR車機系統的車型已經上市銷售，華為直營店也在銷售相關車型。

華為消費者業務CEO余承東曾表示，華為「代賣車」 只是華為的對沖手機業務風險的一種方式，一方面，華為的門市和員工可以獲得更高的收入，以彌補手機業務下降帶來損失；另一方面，這些車型也能獲得更多的曝光量。