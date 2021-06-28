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最快年底香港上市 中國中免A股早盤升近5％

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
遞交香港IPO，中國中免A股早盤升近5％。人民網
遞交香港IPO，中國中免A股早盤升近5％。人民網

中國旅遊集團旗下營運免稅店的中國中免已向港交所遞交上市申請，擬集資70億到100億美元（新台幣1,970億到2,814億元），最快今年年底上市，將超越快手成為年內最大規模IPO，中國中免也將是阿里巴巴 2019年11月回港第二上市以來最大型新股。

中國中免目前在上海證券交易所上市，隨公司正式提交H股上市申請，中國中免28日A股升近5%，暫報人民幣309.18元，市值高達人民幣6,037億元。

中免集團於1984年成立，據招股書顯示，公司為全球最大的旅遊零售運營商，去年公司佔全球旅遊零售行業市佔22.6%。

公司業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範圍，在大陸、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店；並於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。

公司的零售據點要遍及大陸，由194家店舖組成，其中包括位於大陸29個省、直轄市和自治區的 超過90個城市中的188家店舖，近年開始向海外擴展，截至目前在海外開設了6家店舖。

截至去年全年，公司商品組合超過20萬個存貨單位（SKU），範圍包括香化（香水化妝品）、時尚品及配飾、煙酒以及食品及其他。

集團去年收入年增9.6%，至人民幣526億元，當中近95%收入來大陸、5%來自海外，淨利潤年增32%至人民幣59.3億元。

公司提到財務業績受到疫情影響，公司去年全年免稅商品銷售收入年跌30.3%至人民幣323.6億元。

這次集資主要用於拓展海外渠道、鞏固大陸通路、促進產業鏈延伸及改善供應鏈效率、升級信息技術系統、市場推廣、完善會員體系及一般公司用途。

人民幣 上海 疫情

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