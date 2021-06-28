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大陸5月工業利潤年增36% 近7成行業利潤增長

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸5月工業利潤年增36%。新華社
大陸5月工業利潤年增36%。新華社

大陸5月規模以上工業企業利潤8299.2億元人民幣，年增36.4%，比2019年升44.6%，兩年平均增長20.2%。近7成行業利潤按年增長，其中，8個行業利潤增速超過100%。

據證券日報報導，大陸國家統計局發布，首5個月累計利潤逾3.42兆元人民幣，按年升83.4%，比2019年同期增長48%，兩年平均增長21.7%。

數據反映5月工業利潤穩定恢復，大宗商品價格上升影響，工業新增利潤主要集中於上游採礦及原材料製造行業，不斷加大下游成本壓力。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成果持續鞏固、市場需求穩定恢復以及工業企業經營狀況不斷改善，企業利潤持續穩定增長。

雖然5月的工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但朱虹表示，企業盈利不平衡狀況較為凸出，恢復基礎尚不牢固。

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