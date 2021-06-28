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中共百年採訪開跑 封閉管理不夠還需指定日期前打疫苗

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
媒體在入住指定飯店前須做核酸檢測。記者呂佳蓉／攝影
媒體在入住指定飯店前須做核酸檢測。記者呂佳蓉／攝影

中共將於七月一日舉行百年黨慶活動，自27日晚間通知有接種兩劑中國大陸新冠疫苗的中外記者，前去長城飯店進行閉環式管理。直到七月一日，記者的去向由官方統一安排，除了飯店與採訪地點外，其餘地方皆不可去，宛若暫時與社會隔絕五天，直到活動結束後才解封，防疫措施整體大升級。

大陸官方昨日通知已報名採訪且接種新冠疫苗的中外記者，從昨日晚間6點後前去指定飯店報到。在填寫完資訊、做完核酸檢測後，媒體將在飯店進行閉環管理。

不同於今年三月的大陸全國兩會，當時兩會的閉環，記者們被安排在房間不得離房門，食宿統一安排在房內用餐。而百年活動的閉環管理，記者們可以在指定飯店內活動，食宿安排是自助餐，不過飯店的一些設施如健身房暫不開放，搭乘電梯時先需撥打電梯一旁的電話，不得自己按樓層。

台灣媒體是在28日上午才領取到採訪證件，比外媒記者晚了2、3天。而這次參與活動方面，以是否在6月15日前接種完第二劑為分水嶺，在這個日子前接種完才能參加採訪活動。據了解，官方有這層考量是因為疫苗接種後須2周才能產生抗體，防疫嚴謹。

上周末，北京的街頭已陸續插上五星旗，街道路口已擺放了花飾、布告牌。路上已隨處可見公安、武警與志願者，在當地熱烈慶百年之餘，社會氣氛緊繃。

新冠肺炎 COVID-19

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