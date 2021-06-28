陸兩部委聯合調研化肥市場 主力合約跌超3.5%

大陸國家發展改革委28日發布，與市場監管總局日前派出聯合調研組，赴河南、河北兩省開展專題調研，瞭解化肥期現貨市場運行情況，下一步將會同相關部門，堅決打擊囤積居奇、哄抬價格、捏造散布漲價信息等行為，維護化肥等農資市場秩序和價格穩定。

受消息影響28日早盤，尿素（化肥）主力合約跌超3.5%，報人民幣2,235元（新台幣9,610元）。

中國證券報報導，兩部委所組成的聯合調研組赴鄭州商品交易所、部分尿素生產和流通企業以及農資銷售門店，詳細瞭解尿素市場供需、期現貨價格、企業經營、產品出口等情況，分析研判後期市場形勢和價格走勢，聽取做好化肥等農資保供穩價工作的意見建議。

下一步，國家發展改革委、市場監管總局將會同相關部門，繼續密切關注尿素等農資市場動態，加強市場監管，堅決打擊囤積居奇、哄抬價格、捏造散佈漲價資訊等行為，維護化肥等農資市場秩序和價格穩定。

期貨日報報導，今年以來，作為化肥行業「晴雨表」的尿素價格也開啟漲價模式，6月上旬尿素漲勢加速，企業出廠價格日度漲幅少則每噸人民幣50到80元，多則每噸人民幣100元，連續數日上漲後，尿素價格創出十年來新高。

光大期貨分析師張淩璐指出，大陸此輪尿素價格大幅上漲，也是宏觀環境所致。自去年第4季以來，全球各國為刺激經濟復甦，實行不同程度的貨幣寬鬆政策，對此輪商品牛市增添了助燃劑。

張淩璐提到，大陸尿素現貨價格自2020年10月中旬的每噸人民幣1,700元，上漲至今年6月中旬的每噸人民幣2730元，在9個月的時間裡尿素現貨價格上漲每噸人民幣1,030元，上漲幅度60.6%。

大陸國家統計局日前發布2021年6月中旬流通領域重要生產數據市場價格變動情況顯示，2021年6月中旬與6月上旬相比，尿素（小顆料）該期價格為每噸人民幣2,724.8元，比上期升1.9%。