特斯拉 召回逾28萬輛車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
特斯拉召回部分汽車。圖為市民從北京店門前經過。（中新社）
特斯拉召回部分汽車。圖為市民從北京店門前經過。（中新社）

大陸國家市場監督管理總局26日消息，日前，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根據「缺陷汽車產品召回管理條例」和「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」的要求，向大陸國家市場監督管理總局備案了召回計畫，決定即日起召回以下車輛。

中新社報導，此次召回計畫涉及特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，召回超過28萬輛汽車。其中，特斯拉汽車（北京）召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model3電動汽車，共計35665輛；特斯拉（上海）召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分大陸國產Model3電動汽車，共計211256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分大陸國產ModelY電動汽車，共計38599輛。

本次召回範圍內的車輛由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在以下情形誤激活主動巡航功能：當車輛處於D擋，駕駛員再次撥動右側控制桿試圖切換擋位時；在車輛急轉彎，駕駛員誤觸碰並撥動右側控制桿時等。主動巡航控制被誤激活後，如果車輛設置的巡航速度不是當前車速，且當前車速低於設定速度時，車輛會加速到設定速度，出現車輛速度突增情形，會影響駕駛員的預期並導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。

特斯拉將通過汽車遠程升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級主動巡航控制軟件，用戶無需到店即可完成軟件升級；對於無法通過汽車遠程升級（OTA）技術實施召回的車輛，將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級主動巡航控制軟件，以消除安全隱患。

特斯拉 北京 上海

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