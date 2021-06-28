大陸工業企業 利潤穩增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局27日發布的數據顯示，今年前5個月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤34247.4億元（人民幣，下同），同比增長83.4%，比2019年1至5月份增長48.0%，兩年平均增長21.7%。

新華社報導，統計顯示，1至5月份，在41個工業大類行業中，39個行業利潤總額同比增加。大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹分析表示，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成果持續鞏固，市場需求穩定恢復，工業企業經營狀況不斷改善，企業利潤持續穩定增長。

從5月份當月看，規模以上工業企業利潤同比增長36.4%，比2019年同期增長44.6%，兩年平均增長20.2%。

「5月份，近七成行業利潤同比增長，八成行業盈利超過2019年同期。」朱虹說，其中原材料製造業利潤保持較快增長，醫藥等消費品製造業利潤增長明顯加快。

一方面，受益於市場需求恢復、大宗商品價格上漲，5月份，黑色金屬、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、石油煤炭及其他燃料加工業利潤增長較快，4行業合計拉動規模以上工業企業利潤兩年平均增長8.3個百分點。

另一方面，受新冠疫苗、檢測試劑等防疫抗疫物資需求旺盛帶動，醫藥製造業利潤保持快速增長，5月份利潤同比增長85.7%，兩年平均增長50.9%，分別較4月份加快23.6和12.5個百分點。

「總體來看，5月工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固。」朱虹表示，下階段，要持續推進改革創新，激發市場主體活力，助力企業紓困解難，著力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢復。

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