西寧 冬蟲夏草上市季

正值冬蟲夏草鮮草上市季，位於青海省西寧市名為玖鷹的冬蟲夏草市場，人聲鼎沸，交易繁忙。青海省冬蟲夏草年產量約100噸、年產值約180億元（人民幣，下同），產量占中國大陸冬蟲夏草總產量的六成以上。

中新社報導，來自青海省海北藏族自治州門源回族自治縣的王立強，「今年冬蟲夏草產量比去年高一點，價格降了一點。這種帶泥土的鮮草，一斤四千多元。萬一賣不出去，以後曬乾可以再賣，一斤能賣三萬元左右。」

做了四十年冬蟲夏草生意的馬進財說，「以前，人們愛吃冬蟲夏草乾草，近兩年，流行吃冬蟲夏草鮮草，鮮草賣得比乾草快。」馬進財自己每日三根冬蟲夏草必不可少，「鮮草冷藏幾個月，也不變質，可隨吃隨取。」

頂級冬蟲夏草粗細可媲美香菸，但很少見，而低等冬蟲夏草略同於火柴粗細。商販們跟顧客討價還價時，買賣雙方以傳統客商「拉手」方式，或在袖筒內、衣襟下，或用毛巾遮蓋來談價格，圍觀者難料成交價。