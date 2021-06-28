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柳州新能源車 產銷大幅增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國大陸五大汽車城之一，柳州新能源汽車產量占比達十分之一。圖為廣西柳州市街頭停滿了新能源汽車。（中新社）
中國大陸五大汽車城之一，柳州新能源汽車產量占比達十分之一。圖為廣西柳州市街頭停滿了新能源汽車。（中新社）

廣西柳州工業和信息化局最新發布數據顯示，今年1月至5月，該市新能源汽車產銷分別為16.6萬輛和16.2萬輛，分別增長1806%和1874%。五菱宏光MINIEV以29251輛的銷量，奪得今年4月全球新能源乘用車銷量冠軍，這是繼1月之後的再度登頂。

中新社報導，柳州是大陸五大汽車城之一，是唯一擁有一汽、東風、上汽和重汽四大汽車集團整車生產企業的城市。為推廣新能源汽車，柳州開創了政企聯動的「柳州模式」，隨後「柳州模式」升級為「廣西模式」。

受益於官方的力推，一直在微型車界稱雄的上汽通用五菱2014年推出了一款兩座的新能源車型，在當地獲得熱銷。2020年7月，該企業四座的新能源汽車五菱宏光MINIEV上市，該車已經連續10個月銷量穩居中國大陸新能源乘用車榜首，兩次登頂全球新能源乘用車銷量冠軍。

今年以來，東風柳汽、廣西汽車集團在新能源汽車銷量方面同比增長超過200%，其中廣西汽車集團新能源物流車在細分市場占有率位居中國大陸第二名。

截至目前，柳州市新能源汽車保有量已突破10萬輛。從去年開始，柳州每新增100輛汽車，其中25輛為新能源汽車。據上汽通用五菱相關負責人透露，該企業已經接到全球約70個國家和地區的200多家機構發來的新能源車需求諮詢。

中廣

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