清潔供暖企業 看好東北市場

「東北地區供暖期長達半年，有實力的企業都想來此開拓廣闊市場。」26日，在「第二屆中國‧長春新環保新能源產業博覽會」現場，江蘇無錫某熱泵採暖企業銷售經理張志安表示，「雙碳」（碳達峰、碳中和）背景下的清潔供熱市場會迅速擴大。

中新社報導，「中國‧長春新環保新能源產業博覽會」雖然僅舉辦兩年，卻專業性十足，現場的火熱程度超出很多人預期，來自大陸各地的百餘家企業攜新產品亮相。

張志安認為，目前大陸各地政府及有關行業都面臨碳排放壓力，紛紛提早瞭解設備情況，企業也看準了這一時機。

過去幾年，他的企業抓住中國大陸「煤改電」政策契機，為北方多個村莊、學校、醫院和政府機關打造了清潔供暖方案。

本屆展會設有鍋爐電採暖展區、燃氣及生物質配套展區、淨水展區及空調、熱泵展區等，產品類型覆蓋相當全面。

展會主辦方表示，實現「雙碳」目標是一場硬仗，供熱領域則是實現低碳轉型的重要賽道之一，希望能够為行業企業搭建一個良性互動平台，為綠色發展提供更多創新解決方案。