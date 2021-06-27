特斯拉召回大陸28萬輛電動車 疑因巡航控制系統出問題

大陸國家市場監督管理總局昨發公告，指Tesla特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向大陸國家市場監督管理總局備案了召回計劃，決定自即日起召回部份車輛。

據星島網報導，特斯拉汽車（北京）有限公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3電動汽車，共計35,665輛。特斯拉（上海）有限公司召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3電動汽車，共計211256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y電動汽車，共計38,599輛。

大陸監管局指，是次召回範圍內的車輛由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在以下情形誤激活主動巡航功能：當車輛處於D擋，駕駛員再次撥動右側控制桿試圖切換擋位時；在車輛急轉彎，駕駛員誤觸碰並撥動右側控制桿時等。主動巡航控制被誤激活後，如果車輛設置的巡航速度不是當前車速，且當前車速低於設定速度時，車輛會加速到設定速度，出現車輛速度突增情況，或會影響駕駛員的預期並導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。

公告指，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司將通過汽車遠程升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級主動巡航控制軟體，用戶毋須到店即可完成軟體升級；對於無法通過汽車遠程升級（OTA）技術實施召回的車輛，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級主動巡航控制軟體，以消除安全隱患。