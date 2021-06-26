陸證監會副主席：支持高端裝備製造等科技創新企業上市

大陸證監會副主席閻慶民25日表示，支持高端裝備製造、資訊技術、新能源、新材料、生物醫藥、節能環保等科技創新企業，透過科創板、創業板、新三板精選層上市掛牌融資。

據大陸證監會網站消息指出，閻慶民25日在「創新發展與資本賦能」資本市場福建對接大會上還表示，支持私募股權基金發展，鼓勵私募股權基金在福建投小、投早、投科技，進一步優化科技資源配置，激發創新主體活力，發揮政府創業引導基金和成果轉化基金的帶動作用。

第二，是著力發揮多層次資本市場作用，支持企業成長壯大。加大對後備上市企業的培育力度，支持福建優質企業利用資本市場註冊制改革機遇發展壯大，發揮新三板服務「小特精專」作用，引導中小企業到新三板掛牌發展，推動符合條件的企業透過精選層轉板上市；支持福建省區域性股權市場規範發展，為中小微企業提供更多普惠性金融服務，培育輸送更多優質後備上市資源。

第三，著力提高上市公司素質，推動上市公司做優做強。指導支持福建進一步落實提高上市公司素質的意見，引導上市公司用好用足再融資新政，推進高質量併購重組；鼓勵產業優勢突出的上市公司整合行業資源，帶動產業行業加速發展；支持上市公司發行債券，拓寬直接融資管道。

第四，著力推動證券期貨經營機構發展，不斷提升服務能力。鼓勵福建法人證券期貨經營機構多途徑增強資本實力和營運實力，實現專業化、差異化發展；引導法人證券公司加大在福建的資源投入，積極對接省內重點項目、重點企業和雙創企業，支持發行基礎設施公募REITs；加強對外交流合作，支持符合條件的境外證券期貨經營機構在福建省設立獨資、合資機構。

第五，著力防範化解資本市場風險，涵養良好金融生態。協同配合福建省有關部門和各級政府，加強對福建上市公司風險化解的指導，持續加強債券違約、股票抵押及私募基金、地方各類交易場所等重點領域風險研判，突出標本兼治，消化存量和遏制增量並舉，積極穩妥防範化解風險；加強投資者保護工作，依法加強對各類市場主體監管，嚴厲打擊各類違法違規行為，促進福建資本市場健康發展。