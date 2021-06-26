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李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。圖源：自媒體商界評說
李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。圖源：自媒體商界評說

曾經的亞洲首富李嘉誠2012年5月宣布分家，長子李澤鉅獲得家族信託基金並繼承家族實業；次子李澤楷則獲得大量現金，自立門戶創業。近日李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請，終於讓獨立8年後的李澤楷資產版圖首次曝光。

外界都好奇，性格最像爸卻不靠爸的李澤楷，靠自己創業到底積累了多少資產？這也是李澤楷除了轟轟烈烈的感情緋聞外，最備受資本市場關注的一次。

自媒體野馬財經替李澤楷算了一筆總帳，從公開資料來看，現今的李澤楷資本版圖主要通過盈科拓展持有。主要業務涵蓋科技、媒體與電信、金融服務及地產三大行業。持有的公司主要為資產管理業務柏瑞投資、保險業務富衛集團、盈科大衍地產以及電訊盈科。

算一算，李澤楷獨立門戶後，目前手握人民幣348億市值的4家上市公司，以及人民幣4000億資產的保險公司，還管理人民幣6000億資產投資，更可觀的是，一旦富衛集團赴美上市後，資產版圖將再添亮麗一筆。　

據富衛集團提交IPO申請的公開訊息，近年來，李澤楷對於保險業的投資，不僅遍布全球各國，也都十分大手筆。

富衛集團2014年獲得菲律賓的經營壽險業務許可，進入菲律賓市場，是菲律賓近十年首個發出的壽險牌照。2016年收購Shenton保險90%的股權，進駐新加坡市場。同年收購大東方人壽越南分公司，進入越南市場。2017年又全資收購AIG旗下富士生命保險公司，進入日本市場。2018年收購澳大利亞聯邦銀行在印尼人壽保險業務PT Commonwealth Life的控股權。2019年收購匯丰集團持有的馬來西亞合資保險公司HSBC Amanah Takaful 49%的股份，進入馬來西亞市場。衕年收購泰國匯商銀行旗下人壽保險業務 (SCB Life Assurance) ，創下東南亞保險業史上最大型併購。

即將赴美上市的富衛集團，因此躋身香港五大保險集團之一。擁有超過980萬名客戶、6100名員工和3.3萬個保險代理人，資產總值達626億美元。

此外，李澤楷目前持有的上市公司，包含兩家港股公司電訊盈科、盈大地產，和兩家美股SPAC（特殊目的收購公司）Bridgetown Holdings、Bridgetown 2 Holdings。四家上市公司市值相加，約為人民幣348億元。

但相較上市公司市值，李澤楷旗下管理資產的規模更大。李澤楷擁有的資產管理公司柏瑞投資。原名友邦投資，2010年AIG出售給了李澤楷旗下的盈科拓展集團，更名為柏瑞投資。官網信息顯示，柏瑞投資業務遍布全球，目前管理資產總規模達934億美元。

李澤楷與李嘉誠。圖源：自媒體商界評說
李澤楷與李嘉誠。圖源：自媒體商界評說

李澤楷 保險 上市公司

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