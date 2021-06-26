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標準普爾（S&P）預測大陸今年GDP增長8.3%
國際信評機搆標準普爾（S&P）最新報告，預測今（2021）年中國實際國內生產總值（GDP）將增長8.3%。標普認為，這歸因於中國疫情有效控制并迅速開展疫苗接種。
標普還預測，大陸2022起到2024年GDP增速將維持在5%左右，「未來幾年，中國有望維持高於中等收入經濟體平均水平的經濟增長率。」
新華社報導，標普報告將中國今年評級為A+/A-1，評等（IDR）展望為「穩定」。標普指出，在亞太地區，相比一些疫情嚴重的國家，中國恢復勢頭明顯較強。從行業看，零售、電信等行業今年將完全恢復，但航空業等將需要更長時間才能恢復。
大陸今年經濟成長率普遍看穩，國家統計局發布的今年第一季GDP增長18.3%。另外，中國社會科學院發布預測指，第二季經濟增速將達到12.2%左右。
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