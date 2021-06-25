科技含量不足？吉利汽車撤回科創板上市申請

大陸汽車品牌吉利汽車今（25）日在港交所公告，因公司經營決策和戰略調整，經董事會審議通過，決定撤在科創板上市的申請。

澎湃新聞報導，公司稱，吉利汽車母公司吉利控股集團業務運作良好，撤回科創板上市申請將不會對集團的財務狀況或營運造成任何重大不利影響。待有關條件成熟後，吉利汽車將積極推進人民幣股份發行上市工作。

今年3月，彭博報導，吉利汽車科創板上市受阻，因為科創板上市委員會質疑吉利汽車是否有足夠高的科技含量。當時，吉利汽車母公司浙江吉利控股集團副總裁楊學良表示，沒有進一步消息可提供，根據上市進程信息披露規範，一切以官方監管層批覆為準。

去年6月17日，吉利汽車宣布，董事會批准上交所科創板上市的初步建議，建議發行人民幣股份的規模不得超過公司已發行股本15%。去年9月1日，吉利汽車的科創板上市申請已被受理。同月28日，上交所科創板上市委已同意吉利汽車的首發發行上市請求。此後，吉利汽車的上市之路就此停滯。