中微半導申請A股上市 擬籌資逾31億元

全球刻蝕機設備五大供應商之一中微半導體股份有限公司（簡稱中微半導）將在科創板上市，今（25）日獲申請受理，融資金額人民幣7.29億元（約新台幣31.3億元），本次發行的保薦機構為中信證券。

中微半導自主研製的刻蝕機已經用在高端5奈米生產線上，就連台積電也需要向中微採購刻蝕機設備。

澎湃新聞報導，招股書顯示，本次擬發行股份不超過6300萬股，占發行後總股本的比例不低於10%。同時，全部為發行新股，公司原股東在本次發行中不公開發售股份。募集資金用途方面，將加強主營業務。

上市標準方面，中微半導選擇的是，預計市值不低於人民幣10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元，或者預計市值不低於人民幣10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。

中微半導成立於2001年，是IC設計企業，總部位於深圳，為大陸國家高新技術企業，註冊額人民幣3億3,736萬元，員工300多人，科研人員占逾60%。公司在北京、上海、中山、成都、重慶、杭州和新加坡等地設有研發中心和分支機構。

公司專注於數模混合信號晶片、模擬晶片的研發、設計與銷售，致力於成為以MCU為核心的平台型晶片設計企業。主要產品包括家電控制晶片、消費電子晶片、電機與電池晶片和傳感器信號處理晶片四大類。

業績方面，中微半導2018年、2019年和2020年營收分別為人民幣1.75億元、2.45億元和3.78億元，獲利分別為人民幣3,263.3萬元、2,497.4萬元和9,369萬元。