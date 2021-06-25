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美味擋不住 澳洲龍蝦經香港轉進大陸市場

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
澳洲出口到中國市場的龍蝦數量幾乎停滯，但出口到香港的數量卻在激增。圖／取材自環球時報
澳洲出口到中國市場的龍蝦數量幾乎停滯，但出口到香港的數量卻在激增。圖／取材自環球時報

中澳關係緊張，大陸抵制葡萄酒澳洲商品進口， 彭博報導，自去年11月以來，澳洲出口到中國市場的龍蝦數量幾乎停滯，但出口到香港的數量卻在激增，從去年10月到今年4月，每月貿易量已成長超過2000%。

報導指，由於澳洲龍蝦在大陸市場受歡迎，不少商家因此繞道香港，將澳洲龍蝦過水再進口至中國市場。

明報引述學者分析，澳洲龍蝦價格較低是刺激需求的其中一個原因，透過香港進入大陸市場，這種「灰色貿易」也可能導致數量大增。

根據坎培拉漁業研發公司（FRDC）調查，今年4月，澳洲出口至中國大陸的龍蝦已較去年同期暴跌99%，同時，澳洲出口至香港的龍蝦總值近2500萬澳元，為2013年2月以來最高單月出口額。

分析認為，香港進口大量的龍蝦不會僅在香港市場消化。根據大陸海關統計，從香港進口的魚類及甲殼類動物，已從去年9月的近50萬美元大幅上升至4月的1060萬美元。

香港 澳洲 葡萄酒

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