陸CDC：Delta很可能成為全球主要流行病毒株

新冠Delta變異毒株已傳播至92個國家，大陸廣州、深圳、東莞近期也接連傳出Delta病毒株所引發的本土疫情。對於Delta變異毒株是否會接替早前的新冠病毒流行毒株，成為全球主要流行毒株？中國疾控中心研究員馮子健表示：很有可能。

馮子健24日晚間接受央視專訪時表示，Delta變異毒株的傳播能力和傳染性增強有利於病毒生存與病毒播散。因此，下一階段Delta的傳播範圍可能會越來越廣，成為全球更多國家、地區下一個階段疫情傳播中主導的流行毒株。

馮子健指出，Delta病毒株在印度和在英國的傳播中，其致病性似乎有所增強，亦即感染者中有症狀人群比例有所增加。在廣東這波疫情中，150多個感染者中就有超過108例出現症狀，這個比例跟大陸以前幾次疫情相比要高一些。在英國、印度也可以看到相同情況，而且青少年感染者的比例似乎也有所上升。

不過，馮子健稱，Delta變異毒株的臨床表現和既往毒株導致的臨床症狀並沒有顯著差別，還是過去大家熟悉的一些感染症狀，例如發燒、乾咳、乏力等等。

他強調，Delta的傳播能力有所增強，但現行各項公共衛生措施，包括個人預防措施，都仍然是有效的，只是現在採取的防疫措施在及時性、力度等方面，都要進一步提高。

對於日前傳出廣州出現最短14秒傳播的病例，馮子健說，14秒並不是衡量疾病傳播速度的指標。舉例來說，如果人員出現有效接觸，例如一個感染者和一個易感者相遇，此時感染者打個噴嚏或咳嗽，噴濺出來帶有病毒的呼吸道飛沫距離易感者比較近的話，剎那間就可以導致另一個人感染。

此外，所謂Delta變異毒株傳播速度快，主要是指從有效的暴露、感染到出現臨床症狀、發病的速度，發病的時間變短了，或代際傳播的間隔相對於過去的流行毒株縮短了一、兩天，速度也相應快一些。

對於如何應對Delta變異毒株？馮子健認為，在疫苗尚未建立起有效的人群免疫屏障前，仍應堅守現行的公共衛生和社會防控措施，而且這些措施要被更嚴格地執行。

馮子健強調，面對Delta變異毒株，另一個非常重要的辦法就是加快疫苗接種。他指出，快速推動疫苗更廣泛的覆蓋，會起到壓制病毒傳播的作用，也可以有效地遏制病毒變異的發生。