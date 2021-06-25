終結11連貶！人民幣兌美元中間價升值了

中國外匯交易中心25日發布，人民幣兌美元中間價上調80個基點，結束11連貶，本周累計貶值383個基點。

中新經緯報導，4月以來，人民幣兌美元匯率逐漸走高，人民幣兌美元中間價同步上調。截至5月底，在、離岸人民幣兌美元匯率及人民幣中間價均接連突破6.5、6.4關口，創近三年來新高。

面對走強的人民幣匯率單邊升值預期，官方接連發聲、出手。5月23日，人行副行長劉國強指出，目前大陸外匯市場自主平衡，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。

5月27日，大陸全國外匯市場自律機制召開會議，指當前外匯市場總體平衡。不論是短期還是中長期，匯率測不準是必然，雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。

5月31日，人行宣布自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。此後，國家外匯局向17家機構發放合格境內機構投資者(QDII)額度103億美元。

中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，上述措施顯示有關部門圍繞保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定的目標，採取增加匯率彈性、擴大金融市場雙向開放的外匯政策組合拳思路。

在此背景下，人民幣匯率開始降溫。進入6月，人民幣兌美元匯率持續走低，人民幣兌美元中間價同步調貶，在、離岸匯率及中間價紛紛進入6.4時代。6月9日，人民幣兌美元中間價下調47個基點，之後，連續11個工作日調貶。截至今(25)日，人民幣兌美元中間價上調80個基點，結束11連貶。

另一方面，在、離岸人民幣兌美元匯率均基本回吐5月漲幅。截至發稿，在岸人民幣兌美元日內漲71個基點，報6.4661元；離岸人民幣兌美元日內漲31個基點，報6.4676元。

中國證券報報導，展望人民幣匯率下一步走勢，業界觀點重新趨於一致，基本穩定是大勢，雙向波動乃是常態。從短期看，需要警惕貶值風險。