歐尚超市將從大陸消失 門市全部更名為大潤發

與大潤發超市同屬上市公司高鑫零售的歐尚超市，即將徹底抹去公司法國品牌的色彩，預計今年下半年，所有歐尚超市將更名為大潤發。

界面新聞報導，目前在大陸的69家歐尚門市，這些門市將陸續更名為大潤發，預計今年下半年會完成改造。據聯商網初步統計，從5月至今，已有10多家歐尚正式更名為大潤發。

歐尚是法國第二大零售商，1997年進入大陸市場，2000年歐尚集團與大潤發母公司泰潤簽訂合營協定並交叉持股。雙方同時在香港成立控股公司（高鑫零售），以歐尚和大潤發兩大品牌推展在大陸的賣場業務，高鑫零售於2011年在香港上市。

高鑫零售之後也發展成為大陸綜合規模最大的實體零售業者，擁有大潤發和法國歐尚兩個大賣場品牌，但這兩個品牌在賣場營運、人員管理、供應鏈、財務等方面一直是各自獨立運作。

阿里巴巴集團2017年斥資港幣224億元，拿下高鑫零售36.2%股份。此後，高鑫零售旗下兩個大賣場業態加快線上化的改造。2018年底，高鑫零售將法國歐尚超市在大陸市場的零售業務，交由大潤發託管。歐尚與大潤發也開始整合營運系統及供應鏈，但整合過程中，歐尚的獨立品牌得以保留。

去年10月，阿里巴巴再次增資高鑫零售，並以直接和間接持股高鑫零售71.9%股份，成為公司的控股股東。

今年5月10日，高鑫零售發布首席執行官變更及董事調任公告，66歲的黃明端屆齡退休，辭任公司首席執行官，繼續擔任董事會主席。林小海獲委任為高鑫零售CEO。加入高鑫零售之前，林小海曾任阿里巴巴集團副總裁，而黃明端則是執掌23年大潤發的靈魂人物。