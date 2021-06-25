聽新聞
test
0:00 / 0:00
滴滴出行將在紐交所上市 擬籌資超過1290億
大陸最大叫車平台滴滴出行在一份文件中指出，將在紐約證券交易所（NYSE）上市，暫定籌資46億美元（約新台幣1297.2億），有望成為今年全球最大規模的首次公開發行（IPO）交易。
路透報導，滴滴表示，計畫以每股13至14美元，發行2.88億股美國存託股份（ADS）。四股ADS代表一股A類普通股。
香港經濟日報報導，若按照招股價上限計算，基於文件所提流通股數目，公司市值將逾600億美元。先前有報導指出，滴滴出行估值可能超過700億美元，甚至高達1千億美元。
該公司由亞洲最大的科技投資公司軟銀、阿里巴巴和騰訊支持。
滴滴IPO暫定籌資46億美元。路透之前報導，滴滴可能籌資約100億美元。
高盛（亞洲）、摩根士丹利和摩根大通是此次IPO的主承銷商。
但IPO的同時，大陸市場監管總局曾向滴滴出行展開反壟斷調查，包括調查滴滴出行的叫車服務定價機制是否具有足夠透明度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言