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滴滴出行將在紐交所上市 擬籌資超過1290億

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
滴滴出行將在紐交所上市。（圖／取自新浪網）
滴滴出行將在紐交所上市。（圖／取自新浪網）

大陸最大叫車平台滴滴出行在一份文件中指出，將在紐約證券交易所（NYSE）上市，暫定籌資46億美元（約新台幣1297.2億），有望成為今年全球最大規模的首次公開發行（IPO）交易。

路透報導，滴滴表示，計畫以每股13至14美元，發行2.88億股美國存託股份（ADS）。四股ADS代表一股A類普通股。

香港經濟日報報導，若按照招股價上限計算，基於文件所提流通股數目，公司市值將逾600億美元。先前有報導指出，滴滴出行估值可能超過700億美元，甚至高達1千億美元。

該公司由亞洲最大的科技投資公司軟銀、阿里巴巴和騰訊支持。

滴滴IPO暫定籌資46億美元。路透之前報導，滴滴可能籌資約100億美元。

高盛（亞洲）、摩根士丹利和摩根大通是此次IPO的主承銷商。

但IPO的同時，大陸市場監管總局曾向滴滴出行展開反壟斷調查，包括調查滴滴出行的叫車服務定價機制是否具有足夠透明度。

滴滴出行 IPO 摩根

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