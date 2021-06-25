海底撈退燒？老闆張勇：消費者說不好吃，其實是嫌貴

「海底撈」服務好，但消費者認為味道一般．而海底撈創辦人張勇面對「海底撈不好吃」的批評，他說，消費者其實可能是嫌價格貴。

張勇說，要洞察人性很難，比方老婆說我回家晚，可能是我對她關心不夠。如果我信我老婆的話，每天都在家待著，我相信我老婆會更討厭我。他藉此回應，比如消費者說海底撈不好吃，其實可能是嫌價格貴。

證券時報報導，多數網友對表示認同，認為口味因人而異，也有網友稱：好不好吃另當別論，但貴是事實。

海底撈今年持續大舉擴店，但業績溜滑梯，張勇回應海底撈未來是否能翻轉業績，首先坦言，他作為海底撈最大的股東，是不抱有希望的。

他說：大家神話海底撈了，我本人非常反感。我常常講，要想知道什麼是名不符實，看看海底撈就知道了。所有餐飲企業面臨的困難，我們同樣面臨；所有餐飲企業不能解決的問題，我們依然沒有解決。

張勇認為，盲目擴張的事情肯定會發生，一旦整合好現在的門店，還會擴張，因為這是使命。「穩定了我就繼續衝；不穩定了我就穩定，穩定下來就再衝，直到海底撈倒下來為止。」