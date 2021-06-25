大陸官員：空箱短缺緩解

大陸交通運輸部副部長趙衝久24日表示，中國大陸造箱企業加大生產力度，月產能已提高至50萬標箱，5月份中國大陸主要港口的空箱短缺量已經降到1.3%，空箱短缺情況得到有效緩解。

新華社報導，針對近期國際集裝箱班輪市場的「一艙難求、一箱難求、運價持續上漲」現象，在24日大陸國新辦新聞發布會上，趙衝久作上述表示。

趙衝久分析，運價上漲是由供需矛盾決定的。隨著大陸國民經濟穩定恢復，集裝箱外貿運輸需求快速增長，而受疫情影響，境外港口作業效率降低，大量空集裝箱回運困難。加之受蘇伊士運河堵航事件等因素的影響，主要航線運力持續緊張，運價上漲成為全球普遍現象。

趙衝久表示，大陸交通運輸部統籌做好疫情防控和運輸保障工作，保證民生物資、防疫物資等重點物資運輸。同時，積極協調國際班輪公司加大中國大陸出口航線的運力和集裝箱的供給，在中國大陸的主要航線上，今年1月至5月，各主要班輪公司投入的艙位數大幅增長，其中北美航線運力達到551萬標箱，比去年同期增長65%，歐洲航線運力也比去年同期增長38%。

「隨著疫情防控形勢好轉和各國相繼復工復產，水運市場會逐漸回歸常態。」趙衝久介紹，下一步，大陸交通運輸部將會同相關部門，引導國際班輪公司持續加大中國大陸出口航線運力供給；提高集裝箱週轉效率，確保國際物流供應鏈的穩定和暢通；加強海運口岸的收費監管，依法查處違規收費行為。

據了解，2020年中國大陸港口貨物吞吐量完成145.5億噸，港口集裝箱吞吐量完成2.6億標箱，港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量都居世界首位。在全球港口貨物吞吐量前10名的港口中，中國大陸占有8席；集裝箱吞吐量排名前10名的港口中，中國大陸占有7席。