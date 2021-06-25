太陽能光電 陸加快安裝步伐

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
太陽能助力鄉村振興，圖為浙江德清縣新安鎮舍西村，工作人員檢查村民屋頂太陽能光伏板併網發電情況。（新華社）
太陽能助力鄉村振興，圖為浙江德清縣新安鎮舍西村，工作人員檢查村民屋頂太陽能光伏板併網發電情況。（新華社）

對岸加快屋頂安裝太陽能光電，大陸國家能源局擬全面推動試點工作，其中，縣市黨政機關建築屋頂面積安裝比率不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於40%。

每日經濟新聞報導，大陸國家能源局綜合司近日發布「關於報送整縣（市、區）屋頂分布式太陽能光電開發試點方案的通知」指出，推進屋頂分布式太陽能光電建設，有利於整合資源實現集約開發，引導居民綠色能源消費，實現「碳達峰、碳中和」的重大戰略措施。

通知稱，申報試點縣（市、區）的黨政機關建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於30%；農村居民屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於20%。

業者表示，試點推動之後，黨政機關、學校、醫院、村委會等的屋頂安裝發電會快速啟動。這些區域的市場以往幾乎是空白的。安裝比率所設置的下限是50%、40%，這對於提升大陸相關單位的安裝量會有較大促進效果。

建築

延伸閱讀

韓媒：陸企囤貨 狂掃半導體製造設備

蕭敬騰大陸完成第2劑疫苗施打 最新狀況曝光！

反制！大陸也在WTO控告澳洲相關反傾銷和反補貼措施

螞蟻集團傳將與大陸國企共享數據庫

相關新聞

陸跨境電商 擴圍試點成效佳

大陸國務院常務會議日前提出加快發展外貿新業態新模式，完善跨境電商發展支持政策。分析人士認為，疫情以來高速增長的跨境電商將...

太陽能光電 陸加快安裝步伐

對岸加快屋頂安裝太陽能光電，大陸國家能源局擬全面推動試點工作，其中，縣市黨政機關建築屋頂面積安裝比率不低於50%；學校、...

1-5月大陸國有企業 主要效益指標 保持較高增長

大陸財政部24日公布的數據顯示，2021年1-5月大陸全國國有及國有控股企業（下稱國有企業）主要效益指標保持較高增長，國...

官員示警：恐長期通貨膨脹

大陸銀保監會官員于學軍24日表示，全球投放了這麼多貨幣，通貨膨脹很可能不是短期的，很可能會形成長期的通脹壓力。中國大陸目...

大陸官員：空箱短缺緩解

大陸交通運輸部副部長趙衝久24日表示，中國大陸造箱企業加大生產力度，月產能已提高至50萬標箱，5月份中國大陸主要港口的空...

坪山綜合保稅區 驗收通過

深圳坪山綜合保稅區23日通過驗收，成為深圳市第三個綜合保稅區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。