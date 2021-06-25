太陽能光電 陸加快安裝步伐

對岸加快屋頂安裝太陽能光電，大陸國家能源局擬全面推動試點工作，其中，縣市黨政機關建築屋頂面積安裝比率不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於40%。

每日經濟新聞報導，大陸國家能源局綜合司近日發布「關於報送整縣（市、區）屋頂分布式太陽能光電開發試點方案的通知」指出，推進屋頂分布式太陽能光電建設，有利於整合資源實現集約開發，引導居民綠色能源消費，實現「碳達峰、碳中和」的重大戰略措施。

通知稱，申報試點縣（市、區）的黨政機關建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於30%；農村居民屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於20%。

業者表示，試點推動之後，黨政機關、學校、醫院、村委會等的屋頂安裝發電會快速啟動。這些區域的市場以往幾乎是空白的。安裝比率所設置的下限是50%、40%，這對於提升大陸相關單位的安裝量會有較大促進效果。