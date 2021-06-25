官員示警：恐長期通貨膨脹

大陸銀保監會官員于學軍24日表示，全球投放了這麼多貨幣，通貨膨脹很可能不是短期的，很可能會形成長期的通脹壓力。中國大陸目前消費端漲價不多，但5月中國大陸工業生產者出廠價格指數（PPI）已經到9%，預計下個月會到10%，肯定會對消費端造成壓力。

新浪財經報導，于學軍在2021年財新夏季峰會上表示，美國在1970年代和80年代曾發生過很長一段通貨膨脹，但從1990年代到這次新冠肺炎之前，全球長期保持一個低通脹環境，「所以大家對通脹越來越淡漠淡忘」，但是這次不一樣，全球有可能會形成一個比較長時間的通脹壓力。

至於對中國大陸的衝擊，于學軍指出，主要是原物料，由於中國大陸是全球生產製造中心，生產用到的一部分能源、原物料都是進口的，大幅度的漲價後，形成成本推動型的通貨膨脹，對中國大陸形成壓力。

他說，通貨膨脹下一步對中下游企業的生產經營會帶來直接影響，現在一些沿海地區較熱鬧、較佳的出口企業很難賺到錢，有的甚至不敢接單，因為他們賺不到錢、虧損，反映了這些壓力。

于學軍表示，這也會對銀行業帶來直接影響，銀行經營管理需做合理的超前分析、預判，把風險控制好。

受到5月國際大宗商品價格超乎預期走高、內需旺盛等多重因素帶動，大陸5月PPI年漲9%，創逾12年半高點。

此外，于學軍警示，大陸城投和房地產公司最近一、兩年不斷爆雷的確會對金融機構尤其是中小金融機構帶來很大的影響，這是下一步面臨的風險。

他指出，城投和房地產企業的巨額負債實際上源於2014到2017年階段大規模投資，當時整個信貸的控制相對較鬆，因此積累了大量的負債，地方債務的第二輪就是這樣起來的，這也是房地產大爆發的階段。