1-5月大陸國有企業 主要效益指標 保持較高增長

大陸財政部24日公布的數據顯示，2021年1-5月大陸全國國有及國有控股企業（下稱國有企業）主要效益指標保持較高增長，國有經濟運行穩定向好態勢進一步鞏固。

中新社報導，不含國有一級金融企業，1-5月大陸國有企業營業總收入282164.4億元（人民幣，下同），同比增長30.5%，兩年平均增長8.9%（以2019年相應同期數為基數，採用幾何平均的方法計算）。其中，中央企業同比增長27.4%，兩年平均增長7.5%；地方國有企業同比增長34.8%，兩年平均增長10.9%。

1-5月，大陸國有企業利潤總額17939.3億元，同比增長1.7倍，兩年平均增長13.5%。其中，中央企業同比增長1.3倍，兩年平均增長14.2%；地方國有企業同比增長3.3倍，兩年平均增長11.9%。

1-5月，大陸國有企業應交稅費21908.1億元，同比增長24.4%。其中，中央企業同比增長20.3%，地方國有企業同比增長35.2%。

5月末，大陸國有企業資產負債率64.3%，同比下降0.2個百分點。其中，中央企業同比下降0.7個百分點，地方國有企業同比上升0.1個百分點。