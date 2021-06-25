陸跨境電商 擴圍試點成效佳

大陸國務院常務會議日前提出加快發展外貿新業態新模式，完善跨境電商發展支持政策。分析人士認為，疫情以來高速增長的跨境電商將因此迎來更大發展。

中新社報導，跨境電商現已成為中國大陸穩外貿的重要支撐。

據官方統計，2020年中國大陸跨境電商進出口1.69兆元（人民幣，下同），同比增長31.1%，遠遠高於當年大陸外貿1.9%的增速。

經去年4月擴圍後，大陸跨境電商綜合試驗區目前已增加到105個，覆蓋30個省區市。此次擴大跨境電商綜合試驗區試點範圍，有助於提升各地發展跨境電商的積極性。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院電子商務研究所所長張莉表示，進一步擴圍表明前期試點取得良好成效，能够在更大範圍內複製推廣和在更寬領域改革創新。

值得注意的是，為促進跨境電商長遠健康發展，還將推出一系列措施，均切中跨境電商痛點。例如，針對跨境電商退換貨耗時長、環節多、手續麻煩、商品質量難保證、用戶體驗有待提升等問題，明確要便利跨境電商進出口退換貨管理，制定跨境電商知識產權保護指南，防範假冒偽劣商品等措施。

此外，還將鼓勵傳統外貿企業、跨境電商和物流企業等參與海外倉建設，提高海外倉數字化、智能化水平，促進中小微企業借船出海，帶動大陸國內品牌、雙創產品拓展國際市場空間。

當前由於新冠病毒變異，全球疫情有所反彈，物流配送仍未恢復疫情前水平，有可能導致短期物流滯後、長期範圍內全球備貨困難。因此，加快建設海外倉，搭建全球供應鏈，保持彈性供貨，對企業至關重要。

除跨境電商外，市場採購貿易、外貿綜合服務、保稅維修等貿易新業態、新模式也獲官方明確支持。分析人士預計，今後大陸穩外貿將呈現「雙管齊下」特點，即一邊完善政策工具箱，幫助傳統外貿企業降低成本、開拓市場，解決當下難題；一邊加大力度支持貿易新業態、新模式發展，因應國際貿易未來趨勢。