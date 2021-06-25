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前5月 綜合保稅區進出口增31.6%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸海關總署23日發布數據，今年前5月，大陸綜合保稅區進出口值2.08兆元（人民幣，下同），同比增31.6%，比同期大陸進出口增速高出3.4個百分點。

新華社報導，數據顯示，前5個月，大陸綜合保稅區出口11067.3億元，同比增長36.4%；進口9763.7億元，同比增長26.6%。

綜合保稅區等海關特殊監管區域是經國務院批准，實行特殊的稅收政策和進出口管理政策，由海關按照大陸有關規定實施監管的經濟功能區。目前大陸164個海關特殊監管區域中綜合保稅區數量151個，占比92.1%。

大陸海關總署自貿區和特殊區域發展司司長陳振衝表示，去年以來，大陸海關總署會同相關部門在綜合保稅區推廣增值稅一般納稅人資格試點，允許區內加工製造企業利用剩餘產能承接境內區外委託加工等，支持企業更好統籌國內國際兩個市場、兩種資源，充分激發市場活力。同時，優化綜合保稅區監管模式，優先將「兩步申報」「兩段準入」「兩區優化」等重點改革在區內落地推進，區內企業賬冊備案、稅款補繳等業務實現「秒辦」，進一步提升便利化水平。研發、檢測、維修等新業務新業態先行先試，逐步推動綜合保稅區從以貨物貿易為主拓展為貨物貿易和服務貿易融合發展。

海關 人民幣 國務院

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