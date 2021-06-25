贛州港 買全球木材 賣全球家具

中國大陸內陸唯一進口木材直通口岸贛州國際港位於贛州市南康區，是中國大陸內陸第8個對外開放口岸，也是中國大陸內陸唯一進口木材直通口岸，擁有大陸內陸口岸中庫容量最大的冷庫、中部凍品儲存量最大的冷鏈物流產業園。

中新社報導，贛州國際陸港管委會產業服務中心負責人劉國柱表示，這裡主要從美洲、非洲等地進口硬木，從東南亞等地進口橡膠木，歐洲芬蘭等國進口松木。進口木材在南康加工成家具後銷往大陸各地及歐洲、中亞等國家。贛州國際港可讓贛州實現「買全球木材，賣全球家具」。

「新冠肺炎疫情暴發使海運成本大幅增加，不少企業紛把目光投向中歐班列運輸通道。」劉國柱稱，贛州國際港2020年9月實現了張家港木材專列抵港，打通了非洲木材的進口通道，將加速進口木材在陸港集散。今年1至6月，贛州國際港已開行145列中歐班列，今年有望完成300列。

劉國柱指出，目前已有28家大陸國內一手進口木材貿易商入駐贛州國際木材集散中心，有20家物流、船代、貨代、報關公司等服務機構和4家供應鏈金融公司同步入駐開展業務。

今年1月，贛州跨境電商綜合試驗區與匈牙利中歐商貿物流合作園區成功簽署「雙區聯動」合作協議，「贛州—布達佩斯」跨境電商班列開行。同時，贛州國際陸港利用匈牙利布達佩斯海外倉，為客戶提供一站式服務，打造「跨境電商+中歐班列+海外倉」貿易模式。

贛州國際港目前已與深圳、廈門、廣州、寧波、滿洲里、霍爾果斯等沿海沿邊口岸互聯互通，實現多口岸、多品種運營。

「我們與深圳鹽田港簽署贛深組合港運營協議，加快實現陸港與海港同樣的作業模式、同樣的信息系統、同樣的通關效率，贛深組合港的建設運營大幅減少進出口企業報關費用、資金成本和時間成本，縮減貨物港口停留時間。」劉國柱認為，「特區+老區」的合作模式，助推打造贛州對接融入粵港澳大灣區的橋頭堡。