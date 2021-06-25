廣州南沙物流中心 北區開倉試運營

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣州南沙國際物流中心（北區）開倉，圖為貨車駛入廣州南沙國際物流中心（北區）倉庫。（中新社）
廣州南沙國際物流中心（北區）開倉，圖為貨車駛入廣州南沙國際物流中心（北區）倉庫。（中新社）

廣州南沙國際物流中心北區項目23日開倉試運營，這是粵港澳大灣區最大的臨港國際集裝箱拼箱中心，可實現公路、鐵路和海運無縫銜接的多式聯運，對保障區域供應鏈穩定將發揮積極作用。

新華社報導，該物流中心北區項目建築面積31.4萬平方公尺，建有3棟6層盤道式倉庫和1棟配套樓，總投資近17億元（人民幣，下同）。

項目定位為粵港澳大灣區國際集拼中心，以出口為主，進口為輔，覆蓋出口集拼、國際中轉集拼、新業態跨境電商物流以及海鐵聯運物流服務等。

項目100公里範圍內覆蓋粵港澳大灣區主要城市，緊鄰廣州港南沙集裝箱三期碼頭，設有連接南沙港鐵路的集裝箱裝卸場，公路運輸便利，可實現公路、鐵路和海運的多式聯運，將為進出口企業提供穩定物流通道，助力企業降低綜合運營成本。

南沙國際物流中心項目分為北區和南區兩部分。南區項目總倉容46萬噸，概算投資18.74億元，定位為綜合性農產品冷鏈物流基地。

今年以來，廣州港集團貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均實現穩定增長，目前共有集裝箱航線179條，其中外貿航線134條。

航線 電商

延伸閱讀

無肢體接觸14秒 廣州確診染新冠變異病毒Delta

廣州新冠疫情紓困9招 料為企業減負逾300億

趕快報稅！最後7天北區仍30萬件未報 常見忘帶憑證白跑

大灣區「最快地鐵」擬廣州延至珠海、深圳

相關新聞

陸跨境電商 擴圍試點成效佳

大陸國務院常務會議日前提出加快發展外貿新業態新模式，完善跨境電商發展支持政策。分析人士認為，疫情以來高速增長的跨境電商將...

太陽能光電 陸加快安裝步伐

對岸加快屋頂安裝太陽能光電，大陸國家能源局擬全面推動試點工作，其中，縣市黨政機關建築屋頂面積安裝比率不低於50%；學校、...

1-5月大陸國有企業 主要效益指標 保持較高增長

大陸財政部24日公布的數據顯示，2021年1-5月大陸全國國有及國有控股企業（下稱國有企業）主要效益指標保持較高增長，國...

官員示警：恐長期通貨膨脹

大陸銀保監會官員于學軍24日表示，全球投放了這麼多貨幣，通貨膨脹很可能不是短期的，很可能會形成長期的通脹壓力。中國大陸目...

大陸官員：空箱短缺緩解

大陸交通運輸部副部長趙衝久24日表示，中國大陸造箱企業加大生產力度，月產能已提高至50萬標箱，5月份中國大陸主要港口的空...

坪山綜合保稅區 驗收通過

深圳坪山綜合保稅區23日通過驗收，成為深圳市第三個綜合保稅區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。