廣州南沙物流中心 北區開倉試運營
廣州南沙國際物流中心北區項目23日開倉試運營，這是粵港澳大灣區最大的臨港國際集裝箱拼箱中心，可實現公路、鐵路和海運無縫銜接的多式聯運，對保障區域供應鏈穩定將發揮積極作用。
新華社報導，該物流中心北區項目建築面積31.4萬平方公尺，建有3棟6層盤道式倉庫和1棟配套樓，總投資近17億元（人民幣，下同）。
項目定位為粵港澳大灣區國際集拼中心，以出口為主，進口為輔，覆蓋出口集拼、國際中轉集拼、新業態跨境電商物流以及海鐵聯運物流服務等。
項目100公里範圍內覆蓋粵港澳大灣區主要城市，緊鄰廣州港南沙集裝箱三期碼頭，設有連接南沙港鐵路的集裝箱裝卸場，公路運輸便利，可實現公路、鐵路和海運的多式聯運，將為進出口企業提供穩定物流通道，助力企業降低綜合運營成本。
南沙國際物流中心項目分為北區和南區兩部分。南區項目總倉容46萬噸，概算投資18.74億元，定位為綜合性農產品冷鏈物流基地。
今年以來，廣州港集團貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均實現穩定增長，目前共有集裝箱航線179條，其中外貿航線134條。
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