坪山綜合保稅區 驗收通過

深圳坪山綜合保稅區23日通過驗收，成為深圳市第三個綜合保稅區。

新華社報導，該綜合保稅區地處深圳東部，臨近鹽田港與深港東部邊界的蓮塘／香園圍口岸，現有企業80家。其中，加工貿易企業23家，保稅物流、檢測維修等企業57家。園區通過打造生物醫藥保稅研發中心、信息通信技術產品檢測維修中心、集成電路及電子元器件國際分撥中心，向「保稅+」生產性服務業轉型升級。

園區內的深圳市大疆如影維修科技有限公司，去年檢測維修進出口總額近6億元人民幣。該公司負責為大疆創新科技有限公司的全球20多個服務網點提供產品維修和技術支持。

生物醫藥原料、試劑、特殊物品進出口，以及嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）藥物保稅研發，將成為坪山綜合保稅區的新業態亮點。大陸國家高新技術企業深圳普瑞金生物藥業有限公司在園區內打造粵港澳大灣區細胞與基因治療藥物開發與評價一站式平台，保稅研發治療多發性骨髓瘤的CAR-T藥物。

坪山區相關負責人說，坪山綜合保稅區區位優勢比較突出，進出境交通便利快捷，經坪鹽通道20分鐘可直抵鹽田港，經東部過境高速35分鐘可達蓮塘口岸，經南坪快速、瀋海高速50分鐘可達皇崗口岸，70分鐘可抵達深圳寶安國際機場，100分鐘可抵達香港國際機場。此外，坪山高鐵站可直達香港。