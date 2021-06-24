快訊

大雨過後阿里山水晶蘭意外現蹤 照片曝光網友直呼太美

防Delta「新解隔標準」出爐！ 得符合這三項條件才行

安永：上半年A股註冊制IPO數量與融資額均超過核准制

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
安永發布的報告指出，今年上半年A股註冊制IPO數量與融資額雙雙超過核准制。（圖／取自大陸自媒體）
安永發布的報告指出，今年上半年A股註冊制IPO數量與融資額雙雙超過核准制。（圖／取自大陸自媒體）

會計師事務所安永24日發布「中國內地和香港IPO市場」報告指出，今年上半年A股註冊制IPO數量與融資額雙雙超過核准制，A股市場預計共有247家公司首發上市，共融資人民幣2118億（約新台幣9276.8億），IPO數量和融資額與去年同期相比分別增長109%和52%。

澎湃新聞報導，具體來看，上海證券交易所今年上半年IPO數量為140家，融資額達226億美元；深圳證券交易所上半年IPO數量有107家，融資額為105億美元。而在去年上半年，上交所IPO數量為73家，深交所有45家，融資額分別為158億美元和39億美元。

報告認為，今年上半年，A股IPO數量和融資額實現雙增長，主要源於中國大陸經濟加快恢復、IPO發行常態化、註冊制推行等因素。

值得注意的是，報告指出，今年上半年，隨著後疫情時代經濟加快恢復和註冊制的推行，A股IPO市場上半年迎來新發展，註冊制IPO數量和籌資額均超過核准制。其中上半年A股註冊制下的IPO數量在總數中占比達70%，創業板占比35.2%，科創板占比為34.8%；融資額方面，A股註冊之下IPO融資總額在總融資額中共占比59%。其中，科創板占比34%，創業板占比為25%。

對於這個現象，安永會計服務合夥人田雪彥指出，與主板相較，企業在實行註冊制的科創板和創業板上市過程中，審查過程更高效，預期性也更強，因此，很多符合科創板或創業板定位的企業，選擇在科創板或創業板進行IPO。

田雪彥說，不過，還要看到的是，註冊制和核准制下IPO數量對比態勢，也與不同企業的板塊分布有關。傳統的零售、金融、能源等企業，仍會選擇在主板上市。目前，在鼓勵硬科技企業上市的背景下，註冊制下的企業數量，預計將保持比較高的比例狀態。

此外，報告指出，展望下半年，A股IPO排隊企業可能仍保持高位。

IPO 創業

延伸閱讀

陸成全球金融技術領頭羊？北京拿高科技巨頭開刀

法人：四要訣 挑創新贏家

滴滴出行申請在美上市之際 遭中國反壟斷調查

大陸IPO收緊？易會滿強調：既沒有收緊 也沒有放鬆

相關新聞

反制！大陸也在WTO控告澳洲相關反傾銷和反補貼措施

大陸商務部官網24日下午公告，就澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不銹鋼水槽產品採取的反傾銷和反補貼措施在世界貿易組織（ ...

螞蟻集團傳將與大陸國企共享數據庫

華爾街日報引述知情人士透露，螞蟻集團正在與大陸國有企業商議創建一家信用評分公司，這將把這家金融科技巨頭的專有消費者數據置...

人行在港發行50億元人民幣央行票據

中國人民銀行今（24）日在香港發行50億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.54%。此次發行受到境外投資者踴躍認購，...

安永：上半年A股註冊制IPO數量與融資額均超過核准制

會計師事務所安永24日發布「中國內地和香港IPO市場」報告指出，今年上半年A股註冊制IPO數量與融資額雙雙超過核准制，A...

陸成全球金融技術領頭羊？北京拿高科技巨頭開刀

這是上海靜安區的一家很火的小咖啡館，一杯外賣咖啡只要十幾元人民幣，在這一帶可謂價格親民。但店主還是有賺頭，因為顧客絡繹不絕。顧客用手機掃碼付款...

美列5家中企黑名單 陸商務部：將採必要措施

針對美國商務部將5家涉及強迫勞動的中國大陸實體列入出口管制「實體清單」，大陸商務部發言人高峰指出，強迫勞動完全違背事實，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。