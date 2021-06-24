陸成全球金融技術領頭羊？北京拿高科技巨頭開刀

這是上海靜安區的一家很火的小咖啡館，一杯外賣咖啡只要十幾元人民幣，在這一帶可謂價格親民。但店主還是有賺頭，因為顧客絡繹不絕。顧客用手機掃碼付款，省去了店員使用付款機、找零、收款後洗手等一系列麻煩。店主吳嘉陵（音譯）感嘆道：「用App付款真的非常快。」

支付革命

短短幾年裡，支付寶和微信支付給中國人的日常生活帶來了一場革命。許多中國人現已完全依賴螞蟻金服和騰訊的支付平台，不再和手續麻煩的國家銀行打交道。此外，支付寶也可以用來管理投資、保險和養老，削弱了國有銀行的作用。華盛頓彼得森國際經濟研究所的馬丁．喬茲蓬帕（Martin Chorzempa）說：「中國已經從一個金融業非常落後的地方變成了全球金融技術的領頭羊。」

過去幾年裡，在中國不僅誕生了新的金融科技巨頭，其他科技行業也出現了創業潮，資金部分來自國家，部分來自私人風險資本。

國家領導層重新考慮與企業的關係

無論是網上購物、社交媒體還是快遞服務，多年來，阿里巴巴、字節跳動和美團等公司都得到了國家領導層的政治、有時還有財政支持。不過近幾個月裡，氣氛發生了變化。北京BDA咨詢公司負責人克拉克（Duncan Clark）說，「中國政府看來正在重新思考與大型科技公司的關係。對共產黨領導層來說，一些大型科技公司顯然在太短時間裡變得太強大。」反壟斷和監督機構對谷歌、亞馬遜和臉書等大公司採取行動在歐美也並不新鮮，但是，克拉克指出：「在中國，特殊之處在於共產黨的突出地位和始終存在的由中共監管的大型國有企業與私營企業之間的緊張關係。」

螞蟻金服IPO被叫停

去年，黨和國家領導多次給新興私營企業踩剎車。例如，支付寶母公司螞蟻金服原定去年11月上市，這本將是全球有史以來最大的一次IPO，籌集資金規模約300億歐元。但在香港和上海上市前兩天，螞蟻金服IPO被叫停。該企業被告知不符合某些規定，但細節則不詳。之後幾周情況越來越清楚：取消螞蟻金服IPO的命令很可能來自最高層。中國黨和國家領導層顯然對螞蟻金服首席執行官馬雲的言論感到不快。在計劃中的螞蟻金服IPO前不久，馬雲在上海的一次演講中說，中國的「金融業是青春少年，還沒有成熟的生態體系，沒有完完全全的流動起來，大銀行更像是大江大河和血液的主動脈，但是我們需要湖泊、需要水塘，需要小溪小河，需要各種各樣的沼澤地......」。

從共產黨領導層的角度來看，這位無所不在的招牌式人物對國有銀行的公開批評已經越過了紅線。 螞蟻金服IPO泡湯，馬雲本人也不得不淡出公眾視野。目前，螞蟻集團正在中國央行的督導下進行全面整改。據《華爾街日報》報道，螞蟻集團正在與中國國有企業商議創建一家信用評分公司，未來將把自己專有的消費者數據置於監管機構的管轄之下。

多名科技巨頭CEO辭職

北京BDA咨詢公司負責人克拉克（Duncan Clark）說，「一開始，人們以為這只是涉及馬雲和螞蟻金服，因為他如此直言不諱。但是，我們看到，這以後，當局對中國的大型科技公司進行了更廣泛的清算。」

著名的創業公司創始人和科技億萬富翁紛紛下台。比如，抖音母公司字節跳動負責人張一鳴，以及新興網路購物公司拼多多董事長黃崢。他們辭職的原因尚不清楚，但大多數行業觀察家認為來自國家領導人的壓力起到了一定作用。

「共產黨從所有這些科技公司在中國創造的消費熱潮中獲得巨大的利益，」克拉克分析道。「但這並不是一條單行道。我們看到中共和科技公司之間的某種雙重依賴：他們都在某種程度上需要對方，但最終黨說，『你們更需要我們』」。

越來越明顯的是，中國的國家領導層不再像以前那樣讓私營科技公司隨心所欲。他們也必須服從共產黨的領導要求。批評是不能容忍的，無論多麼含蓄。

一條貼文導致蒸發250億歐元

最近，這種情況也發生在因涉嫌壟斷被當局立案調查的美團身上。5月初，美團CEO王興在社媒上轉發了一首1000多年前的唐詩《焚書坑》。這首批評以前中國皇帝的詩，被認為是在暗諷當今的執政者。雖然王興很快刪除了貼文，但美團股價卻暴跌了近15%，公司市值蒸發約250億歐元。王興之後將美團個人持股的約10%，約18億歐元，注入自己的公益基金會，這被理解為是在表示懺悔。

咨詢顧問克拉克說：「現在中國很多企業的首席執行官正在考慮如何擺脫自己搶眼的頭銜，甚至部分資產，盡可能保持低調，不再當森林中最高的那棵樹，因為那會是第一個被砍掉的。」

(據ARD)

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