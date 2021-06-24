恒大擬斥資17.5億美元 償還下周到期的美元債

大陸地產商龍頭中國恒大集團今（24）日表示，將用自有資金償還下周到期的美元債本金以及境外美元債到期應付利息，合計約17.5億美元。

中國恒大表示，將用自有資金償還6月28日到期的美元債券本金14.5億美元，以及集團所有境外美元債券到期的應付利息2.987億美元。中國恒大是大陸規模最大、負債最多的房地產開發商之一。

公司表示，自去年3月以來，用自有資金已累計歸還七筆境外債券本息合計約106億美元。該公司稱，到2022年3月前，本公司再無到期的境內外公開市場債券。

中國恒大今在港股價收漲4.21%至港幣10.9元。

高負債的中國恒大一直面臨著來自投資者的壓力，投資者對該公司的財務健康狀況心存擔憂。國際評級機構惠譽22日發布報告，將中國恒大及其子公司恒大地產集團有限公司和天基控股有限公司的長期外幣發行人違約評級（IDR）從「B+」下調至「B」，展望「負面」。

wind統計顯示，中國恒大目前總發債存續數量為24檔。其中，人民幣債券存續數量9檔，發行票面利率最低為5.6%，最高為7%，平均票面利率約6.35%。

澎湃新聞報導，市場上之前傳言恒大有商票未兌付的情況，恒大集團發聲明回應，稱針對恒大集團個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，集團高度重視並安排兌付。

此外，與盛京銀行開展的金融業務，均符合國家的相關法律法規。目前恒大集團生產經營一切正常，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。