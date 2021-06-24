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歐洲電信商Telekom Austria考慮華為等大陸5G供應商

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
A1 Telekom Austria Group一名高管表示，5G網路建設不反對考慮華為和中興通訊等中國供應商。（圖／取自海外網）
A1 Telekom Austria Group一名高管表示，5G網路建設不反對考慮華為和中興通訊等中國供應商。（圖／取自海外網）

歐洲政府一直加強監管5G網路建設中大陸企業的參與。不過，墨西哥電信大亨Carlos Slim旗下America Movil的子公司A1 Telekom Austria Group一名高管表示，在即將開展的幾個國家5G網路建設中，不反對考慮華為和中興通訊等中國供應商。

路透報導，迫於美國的外交壓力，歐洲政府在5G網路建設中一直加強對中國企業的管控，但Telekom Austria在其營運的大多數歐洲國家中沒有受到任何壓力，該公司營運長Alejandro Plater表示：「對我們來說，市場中有中國供應商，可以即時測試不同網路的性能，這一點非常重要。」

他說，中國的技術不僅價格便宜，且提供的功能也比歐洲同類產品更好，頗具競爭力。

America Movil去年指出華為是優秀的電信設備供應商。

Telekom Austria在奧地利、保加利亞、克羅地亞、白俄羅斯、斯洛維尼亞、塞爾維亞和北馬其頓擁有2,500萬客戶。

該公司已經在保加利亞和北馬其頓的4G網路中使用了中國供應商的無線接入網，並在奧地利等國使用愛立信和諾基亞等歐洲供應商的設備。Alejandro Plater說：「我們需要多種選擇，不能只有兩種。」

然而，北馬其頓已經收緊了電信規定，其5G網路框架要求營運商逐步取代「不值得信任的」供應商。北馬其頓一名政府代表指出，作為北約成員國，北馬其頓將在這些方面進行調整，與聯盟其他成員國的標準取得一致。

瑞典法院22日維持對華為在該國銷售5G設備的禁令，使得這家中國公司在歐洲翻盤的希望受挫。

加利 奧地利 白俄羅斯

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