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反制！大陸也在WTO控告澳洲相關反傾銷和反補貼措施

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸商務部發言人高峰指稱，澳洲對中國大陸採取的若干反傾銷與反補貼做法涉嫌違反WTO相關規定。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部發言人高峰指稱，澳洲對中國大陸採取的若干反傾銷與反補貼做法涉嫌違反WTO相關規定。（取自大陸商務部網站）

大陸商務部官網24日下午公告，就澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不銹鋼水槽產品採取的反傾銷和反補貼措施在世界貿易組織（ WTO）爭端解決機制項下提出起訴。

大陸商務部新聞發言人高峰表示，澳洲於2019年對自中國進口的鐵道輪轂、風塔分別採取或延長反傾銷措施，於2020年對自中國進口的不銹鋼水槽延長反傾銷和反補貼措施。在這三起案件中，澳方認定傾銷與補貼的做法涉嫌違反WTO「反傾銷協定」和「補貼與反補貼措施協定」。

高峰表示，當前，WTO面臨前所未有的挑戰。中方反對濫用貿易救濟措施的行為，這不僅損害中國企業的合法權益，也損害WTO規則的嚴肅性與權威性。

高峰強調，中方希望通過將澳方有關反傾銷、反補貼措施訴諸WTO爭端解決機制，既維護中國企業的合法權益，同時也是維護多邊貿易體制和WTO的權威性、有效性。希望澳方採取切實行動，糾正錯誤做法，避免對相關產品貿易的扭曲行為，盡早使相關貿易回到正常軌道。

澳洲政府本月18日宣布，因中國對澳葡萄酒徵收反傾銷稅，澳方已正式向WTO投訴。澳洲政府的聲明稱，向WTO提出正式投訴是為保護澳洲葡萄酒生產商的利益。

據澳大利亞人報中文網報導，去年11月，大陸對澳洲葡萄酒徵收高達218%的關稅，擊垮了澳洲葡萄酒最大的出口市場，讓澳洲葡萄酒在大陸市場的銷售額驟減。

在此之前，澳洲還向WTO投訴中國對澳洲大麥加徵關稅。但澳洲政府強調，仍願與中國透過直接對話解決葡萄酒爭端。

澳洲 WTO 葡萄酒

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