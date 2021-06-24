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螞蟻集團傳將與大陸國企共享數據庫

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
螞蟻集團傳出正與大陸國有企業商議創建一家信用評分公司，這將把這家金融科技巨頭的專有消費者數據置於監管機構的管轄之下。照片／路透
螞蟻集團傳出正與大陸國有企業商議創建一家信用評分公司，這將把這家金融科技巨頭的專有消費者數據置於監管機構的管轄之下。照片／路透

華爾街日報引述知情人士透露，螞蟻集團正在與大陸國有企業商議創建一家信用評分公司，這將把這家金融科技巨頭的專有消費者數據置於監管機構的管轄之下。

報導稱，上述新實體可能最快在今年第3季成立，此舉恐導致螞蟻集團放棄其掌握的海量大陸民眾金融習慣數據的部分控制權。超過10億人使用螞蟻集團的支付寶應用來消費、借貸或投資，而螞蟻集團所收集和使用的資訊正是該公司近年來成功的秘訣所在。

由大陸富豪馬雲控制的螞蟻集團與大陸國有企業之間的談判很可能催生一家合資公司，該合資公司將獲得許可成為一家信用評分公司。據知情人士稱，螞蟻集團和監管機構也一直在討論該合資公司是否應該由螞蟻集團或國有企業來運營和控制。

消息透露，大陸監管機構正推動潛在國有股東在這個新實體中發揮更重要的作用，以便對該實體的運營方式擁有更大發言權。潛在股東包括一家總部位於上海的金融集團。

知情人士還表示，關於新實體將收集哪些類別的數據以及由此產生的信用評分將如何匹配大陸建立全國性數據庫的廣泛計畫，也已展開磋商。

信用 上海

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